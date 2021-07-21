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Малиновский: Усик на голову выше Джошуа

Бокс
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Мнение профессионала

Малиновский: Усик на голову выше Джошуа

Новина українською

Непобедимый украинский боксер Олег Малиновский (27-0, 8 КО) дал прогноз на бой между Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

"Как Усику победить? Во-первых, использовать свою скорость. Нужно сделать акцент на скорости, подвижности и передвижениях в целом.

Во-вторых, бить как можно больше. Усику необходимо сделать акцент на большом количестве ударов. Он всегда их выбрасывает много, а сейчас это будет его преимуществом.

В-третьих, не застаиваться. Усику нужно постоянно подходить-отходить, работать на своей дистанции.

Я считаю, что бой Усик – Джошуа будет интересным и зрелищным поединком для зрителей. Тем более для тех болельщиков, которые разбираются в боксе.

Думаю, что Саша просто перебоксирует Джошуа на классе. Он на голову выше", - сказал Малиновский.

Усик и Джошуа встретятся 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Олег Малиновский
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