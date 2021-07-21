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Промо боя Джошуа – Усик. ВИДЕО
Грядет большая битва
фото - boxingscene.com
Официальный YouTube-канал Александра Усика (18-0, 13 КО) опубликовал промо-ролик боя украинца с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Два олимпийских чемпиона выяснят отношения 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма, а победитель поединка покинет ринг с титулами WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
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