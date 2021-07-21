Беринчик: Усик разобьет кабину Джошуа

Обладатель пояса WBO International Денис Беринчик (15-0, 9 KO) перед поединком с Артемом Лобовым поделился мнением о предстоящем поединке Александра Усика (18-0, 13 KO) против обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):

"В 2011 году смотрел поединки Джошуа в Баку на чемпионате мира, и там его, конечно, протягивали. Мы поняли, что он будет олимпийским чемпионом. На Играх его тоже протягивали. В некоторых боях его разбивали, но увы судьи смотрели в его сторону, и ему "прилепили" олимпийскую медаль. Он в финале выиграл, все как надо, типа.

Зная его, он, конечно, чемпион, выиграл Кличко, обладает чемпионскими поясами, это будет тяжелая работа. Конечно, мы за наших, будем болеть за Александра Усика, за его технику, передвижения. Я думаю, он ему кабину разобьет, - приводит слова Беринчика XSport.ua.