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Бой Оскара де ла Хойи будет не выставочным

Бокс
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Поединок станет официальным

Бой Оскара де ла Хойи будет не выставочным

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Глава промоутерской компании Triller Райан Кавано сообщил, что бой бывшего чемпиона мира по боксу в шести весовых категориях Оскара де ла Хойи с экс-чемпионом UFC Виктором Белфортом получит официальный статус. То есть поединок не будет носить выставочный характер, пишет журналист Майк Коппинджер.

Бой будет проходить в Лос-Анджелесе на арене Staples Center 18 сентября. Соперники проведут восемь двухминутных раундов.

Де ла Хойя возвращается на ринг после 13-летнего отсутствия. Последний бой он провёл с легендой бокса Мэнни Пакьяо, но потерпел поражение. Всего за карьеру де ла Хойя провёл 45 боёв, одержав 39 побед (30 КО) при шести поражениях.

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В статье: Оскар Де Ла Хойя
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