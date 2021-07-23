Гассиев досрочно остановил немца Валлиша

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев (28-1, 21 КО) в Москве техническим нокаутом в четвертом раунде разобрался с Михаэлем Валлишем (22-5, 15 КО) и завоевал титул чемпиона Азии по версии WBA.

Гассиев активизировался в четвертом раунде и мгновенно вышел на досрочную победу. После первого нокдауна Валлиш поднялся на ноги и продолжил бой, однако Гассиев пошел на добивание и вынудил рефери прекратить бой.

Победа над Валлишем стала для Мурата Гассиева второй в супертяжелом весе с момента поражения от Александра Усика в финале Суперсерии в бою за статус абсолютного чемпиона мира в крузервейте.

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