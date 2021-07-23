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Беринчик показал, как в субботу будет избивать Лобова
Выглядит угрожающе
Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0, 8 КО) записал видео для экс-бойца UFCАртема Лобова, с которым 24 июля в Киеве проведет 5-раундовый бой на голых кулаках.
"Артем, специально для тебя заглянули сегодня в завтрашний день и записали наш предстоящий поединок от первого лица, чтобы запомнил хоть что-то. В субботу тебе будет явно не до этого, а после боя ты вряд ли пару дней вообще что-то будешь видеть. Наслаждайся", – написал Беринчик.
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