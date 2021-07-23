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Джошуа о бое с Усиком: Энергичные люди всегда встречаются на вершине
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Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) поговорил о грядущем поединке с Александром Усиком (18-0, 13 КО).
"Мы с Усиком оба победили на Олимпиаде в Лондоне. Я пришел к этому за короткий промежуток времени. С момента моего прихода в зал до поездки на Олимпийские игры и победы там прошло 3,5 года. У Усика была продолжительная любительская карьера, он также выиграл золотую медаль.
В профессионалах мы пошли по одинаковой траектории. Это свидетельствует о том, что энергичные люди всегда встречаются на вершине. Как говорят, остаются только лучшие из лучших, поэтому мы и будем сражаться на этом феноменальном стадионе.
Усик - великолепный претендент на титул в супертяжелом весе. Хотя он был чемпионом мира в первом тяжелом дивизионе, но Усик - замечательный претендент и в хэвивейте. Я намерен проделать хорошую работу и уладить свои дела, поскольку смотрю в сторону других вещей", - отметил Джошуа.
Бой Джошуа – Усик состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.
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