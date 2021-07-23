Тайсон Фьюри: В отличие от Хэмилтона, я плачу налоги в Великобритании

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поддел соотечественника, пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона. Фьюри укорил Хэмилтона за то, что тот не платит налоги в Великобритании.

"В отличие от Льюиса Хэмилтона, я живу и плачу налоги в Великобритании. В прошлом году они достигли 9 млн фунтов стерлингов", — цитирует Фьюри Mirror.

Примечательно, что по статистике Хэмилтон в 2019 году входил в 5 тыс. крупнейших налогоплательщиков Великобритании, хоть он и преимущественно проживает за границей. При этом Льюиса неоднократно критиковали на родине за то, что он живёт в Монако.