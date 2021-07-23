  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсон Фьюри: В отличие от Хэмилтона, я плачу налоги в Великобритании
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон Фьюри: В отличие от Хэмилтона, я плачу налоги в Великобритании

Бокс
(1 голосов)

Тайсон высказался в адрес гонщика

Тайсон Фьюри: В отличие от Хэмилтона, я плачу налоги в Великобритании

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поддел соотечественника, пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона. Фьюри укорил Хэмилтона за то, что тот не платит налоги в Великобритании.

"В отличие от Льюиса Хэмилтона, я живу и плачу налоги в Великобритании. В прошлом году они достигли 9 млн фунтов стерлингов", — цитирует Фьюри Mirror.

Примечательно, что по статистике Хэмилтон в 2019 году входил в 5 тыс. крупнейших налогоплательщиков Великобритании, хоть он и преимущественно проживает за границей. При этом Льюиса неоднократно критиковали на родине за то, что он живёт в Монако.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...