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Тайсон Фьюри: В отличие от Хэмилтона, я плачу налоги в Великобритании
Тайсон высказался в адрес гонщика
фото - boxingscene.com
Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поддел соотечественника, пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона. Фьюри укорил Хэмилтона за то, что тот не платит налоги в Великобритании.
"В отличие от Льюиса Хэмилтона, я живу и плачу налоги в Великобритании. В прошлом году они достигли 9 млн фунтов стерлингов", — цитирует Фьюри Mirror.
Примечательно, что по статистике Хэмилтон в 2019 году входил в 5 тыс. крупнейших налогоплательщиков Великобритании, хоть он и преимущественно проживает за границей. При этом Льюиса неоднократно критиковали на родине за то, что он живёт в Монако.
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