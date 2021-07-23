Бывшая жена Кличко вновь замечена с Хикерсоном

Бывшая жена Владимира Кличко Хайден Панеттьери недавно была замечена в компании своего экс-бойфренда Брайана Хикерсона.

Напомним, что из-за системного домашнего насилия молодой человек провел 45 дней за решеткой. После этого он уже дважды виделся в ресторане со звездой Голливуда.

"Хочу уточнить: я пил слабоалкогольное пиво, а Хайден не пила. У нас большая история и первый шаг к моей реабилитации из абьюзера – возмещение ущерба. Хайден была достаточно мила, чтобы разрешить мне это сделать."

Напомним, что Кличко и Панеттьери расстались в августе 2018 года, после чего в сети появились совместные фотографии Хайден с новым бойфрендом.