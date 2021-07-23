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Бывшая жена Кличко вновь замечена с Хикерсоном
Похоже, что пара снова вместе
Бывшая жена Владимира Кличко Хайден Панеттьери недавно была замечена в компании своего экс-бойфренда Брайана Хикерсона.
Напомним, что из-за системного домашнего насилия молодой человек провел 45 дней за решеткой. После этого он уже дважды виделся в ресторане со звездой Голливуда.
"Хочу уточнить: я пил слабоалкогольное пиво, а Хайден не пила. У нас большая история и первый шаг к моей реабилитации из абьюзера – возмещение ущерба. Хайден была достаточно мила, чтобы разрешить мне это сделать."
Напомним, что Кличко и Панеттьери расстались в августе 2018 года, после чего в сети появились совместные фотографии Хайден с новым бойфрендом.
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