Фьюри: Справлюсь с Уайлдером быстрее, чем за семь раундов

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от поединка с Деонтеем Уайлдером.

"Ментально он уже сломлен. В прошлый раз я уничтожил его за семь раундов, а в следующий раз расправлюсь с ним ещё быстрее. За пять раундов. Он знает, что если бы мы дрались десять раз, я бы выиграл десять раз", — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingScene.

Изначально планировалось, что третий поединок Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона его пришлось перенести.