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Фьюри: Справлюсь с Уайлдером быстрее, чем за семь раундов

Бокс
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Тайсон уверен в своих силах

Фьюри: Справлюсь с Уайлдером быстрее, чем за семь раундов

Новина українською

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от поединка с Деонтеем Уайлдером.

"Ментально он уже сломлен. В прошлый раз я уничтожил его за семь раундов, а в следующий раз расправлюсь с ним ещё быстрее. За пять раундов. Он знает, что если бы мы дрались десять раз, я бы выиграл десять раз", — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingScene.

Изначально планировалось, что третий поединок Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона его пришлось перенести.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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