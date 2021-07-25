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Василий Ломаченко возглавил рейтинг WBO
Шанс на титульный бой
TOP Rank
Украинский легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) возглавил рейтинг Всемирной боксерской организации. Об этом сообщает официальный сайт WBO.
Вторую позицию занимает австралиец Джордж Камбосос, а ТОП 3 замыкает еще один украинец Денис Беринчик (15-0, 8 КО).
Отметим, что чемпионом мира по версии WBO является американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО).
Напомним, что ранее Беринчик
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