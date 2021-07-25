Василий Ломаченко возглавил рейтинг WBO

Украинский легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) возглавил рейтинг Всемирной боксерской организации. Об этом сообщает официальный сайт WBO.

Вторую позицию занимает австралиец Джордж Камбосос, а ТОП 3 замыкает еще один украинец Денис Беринчик (15-0, 8 КО).

Отметим, что чемпионом мира по версии WBO является американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО).

Напомним, что ранее Беринчик победил Лобова в поединке на голых кулаках.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!