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Василий Ломаченко возглавил рейтинг WBO

Бокс
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Шанс на титульный бой

Василий Ломаченко возглавил рейтинг WBO

TOP Rank

UA-Футбол
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Украинский легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) возглавил рейтинг Всемирной боксерской организации. Об этом сообщает официальный сайт WBO.

Вторую позицию занимает австралиец Джордж Камбосос, а ТОП 3 замыкает еще один украинец Денис Беринчик (15-0, 8 КО).

Отметим, что чемпионом мира по версии WBO является американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО).

Напомним, что ранее Беринчик победил Лобова в поединке на голых кулаках.

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В статье: Василий Ломаченко WBO
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