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Дерек Чисора дал прогноз на бой Усик - Джошуа
Не в нашу пользу
independent.co.uk / РА
Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-11, 23 КО) дал прогноз на поединок Усик - Джошуа. Его слова цитирует Behind The Gloves:
"Если честно, статус обязательного претендента ничего не значит в этой игре. Вопрос только в том, где пояса стоят дороже - в руках Джойса или Усика и Джошуа. Они стоят дороже в руках Александра и AJ, а не Джо.
Я считаю, что Джошуа победит Усика. Он его нокаутирует, но ради этого ему придется пройти через ад" - сказал он.
Напомним, что Василий Ломаченко
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