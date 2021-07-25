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Дерек Чисора дал прогноз на бой Усик - Джошуа

Бокс
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Дерек Чисора дал прогноз на бой Усик - Джошуа

independent.co.uk / РА

UA-Футбол
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Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-11, 23 КО) дал прогноз на поединок Усик - Джошуа. Его слова цитирует Behind The Gloves:

"Если честно, статус обязательного претендента ничего не значит в этой игре. Вопрос только в том, где пояса стоят дороже - в руках Джойса или Усика и Джошуа. Они стоят дороже в руках Александра и AJ, а не Джо.

Я считаю, что Джошуа победит Усика. Он его нокаутирует, но ради этого ему придется пройти через ад" - сказал он.

Напомним, что Василий Ломаченко возглавил рейтинг WBO.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Дерек Чисора
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