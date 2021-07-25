Денис Беринчик: Я провел около 500 уличных боев

Украинский боксер Денис Беринчик после победы над Артемом Лобовым признался, что часто дрался на голых кулаках на улице.

"Я действительно провел около 500 уличных боев. Это основная статистика. Краснодонский район, Луганская область, шахтерский регион. Боксеры и борцы сражались постоянно на дискотеках. У нас неплохие школы, мы гасимся. Пацанский движ - бьемся, почему бы и нет?

Все было весело. Есть что вспомнить - ничего детям рассказать. Историй куча: были и ножи, и молотки, и лопаты. От всего ушли" - сказал он.