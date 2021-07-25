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Денис Беринчик: Я провел около 500 уличных боев
Поразительно ...
Украинский боксер Денис Беринчик после
"Я действительно провел около 500 уличных боев. Это основная статистика. Краснодонский район, Луганская область, шахтерский регион. Боксеры и борцы сражались постоянно на дискотеках. У нас неплохие школы, мы гасимся. Пацанский движ - бьемся, почему бы и нет?
Все было весело. Есть что вспомнить - ничего детям рассказать. Историй куча: были и ножи, и молотки, и лопаты. От всего ушли" - сказал он.
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