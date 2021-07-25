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Джойс вызвал на бой Усика и Джошуа

Бокс
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Британец не дождется боя

Джойс вызвал на бой Усика и Джошуа

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) после победы над Карлосом Такамом (39-6-1, 28 КО) вызвал на бой победителя предстоящей встречи Усик - Джошуа. Его слова цитирует SkySports:

"Мне нужен Джошуа или Усик. Мне больше не нужны тесты. Я начал с глубин и двигаюсь по стабильной траектории" - сказал он.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко возглавил рейтинг WBO.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Джо Джойс
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