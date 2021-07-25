Джойс вызвал на бой Усика и Джошуа

Британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) после победы над Карлосом Такамом (39-6-1, 28 КО) вызвал на бой победителя предстоящей встречи Усик - Джошуа. Его слова цитирует SkySports:

"Мне нужен Джошуа или Усик. Мне больше не нужны тесты. Я начал с глубин и двигаюсь по стабильной траектории" - сказал он.