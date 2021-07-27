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Украинка Лысенко вышла в четвертьфинал Олимпиады

Бокс
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Дождались побед и в боксе

Украинка Лысенко вышла в четвертьфинал Олимпиады

фото - ukrinform.ru

Новина українською

Анна Лысенко выиграла стартовый бой на Олимпийских играх в Токио и пробилась в 1/4 финала в категории до 69 кг.

Украинка со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) остановила представительницу Марокко Умайму Бель Ахбиб.

В четвертьфинале Лысенко ждет встреча с действующей чемпионкой мира в этой весовой категории Бусеназ Сюрменели.

Следующий бой в Токио Анна Лысенко проведет 30 июля.

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В статье: Олимпийские игры 2020 Анна Лысенко
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