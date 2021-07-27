Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинка Лысенко вышла в четвертьфинал Олимпиады
Дождались побед и в боксе
фото - ukrinform.ru
Анна Лысенко выиграла стартовый бой на Олимпийских играх в Токио и пробилась в 1/4 финала в категории до 69 кг.
Украинка со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) остановила представительницу Марокко Умайму Бель Ахбиб.
В четвертьфинале Лысенко ждет встреча с действующей чемпионкой мира в этой весовой категории Бусеназ Сюрменели.
Следующий бой в Токио Анна Лысенко проведет 30 июля.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Монзуль получила свое второе назначение на Олимпиаде
- Погуляли на славу. Ворскла – Днепр-1 2:2. Видео голов и обзор матча
- Президент Альянса о матче с Металлистом: Приезжают и убивают команду. Будем что-то решать, или снимать команду
- Беринчик - Лобов: Видео-обзор кровавой бойни в Киеве
- Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском