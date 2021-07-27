Беллью: Даже Фьюри не перебоксирует Усика

Тони Белью (30-3, 20 КО) в очередной раз высказался о перспективах Александра Усика (18-0, 13 КО) в супертяжелом весе.

"Усик – лучший, с кем я дрался. У него идеальная техника, а его работа ног находится на другом уровне.

Даже Фьюри не перебоксирует Усика. Он растеряется из-за хорошей работы ног Александра.

Усик – большая угроза. Он на многое способен на ринге", - цитирует Беллью Boxing News 24.

Усик 25 сентября в Лондоне проведет бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

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