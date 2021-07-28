Джошуа: Усик – великий боец

Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) рассказал, почему не стал избегать боя с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Я – боец, он – боец. Что ужасного может произойти? В худшем случае тебе хорошенько достанется, ведь этот парень уже давненько боксирует. Но пока это в моих силах, пока я чемпион мира, то вместе со своей командой и промоутером мы не будем избегать абсолютного никого.

Знаю, что впереди реальный вызов. Знаю, что Усик – великий боец", - сказал Джошуа.

Бой между Джошуа и Усиком за три титула в супертяжелом весе пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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