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Названы цены билетов на бой Усик - Джошуа

Бокс
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Бой состоится 25 сентября

Названы цены билетов на бой Усик - Джошуа

Новина українською

Стали известны цены на билеты на поединок британского боксёра, чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа и бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первой тяжёлой весовой категории украинца Александра Усика.

Поединок пройдёт 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм".

Как сообщает пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing, самые дешёвые билеты на стадион будут стоить 40 фунтов стерлингов, а самые дорогие билеты на VIP-трибуны — 2000 фунтов стерлингов.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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