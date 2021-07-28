Названы цены билетов на бой Усик - Джошуа

Стали известны цены на билеты на поединок британского боксёра, чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа и бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первой тяжёлой весовой категории украинца Александра Усика.

Поединок пройдёт 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм".

Как сообщает пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing, самые дешёвые билеты на стадион будут стоить 40 фунтов стерлингов, а самые дорогие билеты на VIP-трибуны — 2000 фунтов стерлингов.