Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названы цены билетов на бой Усик - Джошуа
Бой состоится 25 сентября
Стали известны цены на билеты на поединок британского боксёра, чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа и бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первой тяжёлой весовой категории украинца Александра Усика.
Поединок пройдёт 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм".
Как сообщает пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing, самые дешёвые билеты на стадион будут стоить 40 фунтов стерлингов, а самые дорогие билеты на VIP-трибуны — 2000 фунтов стерлингов.
Популярное сейчас
- Олимпиада 2020: максимально полный календарь соревнований
- Украинского дзюдоиста дисквалифицировали с Олимпиады
- Луческу определился с будущим Кулача в Динамо - СМИ
- Беринчик - Лобов: Видео-обзор кровавой бойни в Киеве
- Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском