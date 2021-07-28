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Лидер мирового рейтинга по бадминтону не сумел выйти из группы

Бокс
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Он уступил малоизвестному корейцу

Лидер мирового рейтинга по бадминтону не сумел выйти из группы

Новина українською

В бадминтонном турнире Олимпиады-2020 в Токио случился неожиданная ситуация.

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Лидер мирового рейтинга Кенто Момота из Японии на ранней стадии вылетел из турнира, проиграв малоизвестному корейцу Хо Кван-Хи (15:21 19:21). Момота завоевал золотые медали двух последних чемпионатов мира в одиночном разряде, но на ОИ даже не сумел преодолеть групповой раунд.

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В статье: Олимпиада-2020
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Источник:
sport.ua

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