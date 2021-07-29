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Ломаченко может вернуться на ринг 11 декабря
Определенности еще нет
Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный американский инсайдер Дэн Рафаэль со ссылкой на слова главы Top Rank Боба Арума сообщил, что следующий бой Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) может пройти 11 декабря в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден.
Имя потенциального соперника Ломаченко еще неизвестно. Одним из главных претендентов на бой с украинцем считается чемпион WBC в легком весе Девин Хэйни (26-0, 15 КО).
Василий Ломаченко в последнем бою в конце июня досрочно разобрался с японцем Масайоши Накатани (19-2-0, 13 KO).
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