Хирн: Усик никогда не станет полноценным супертяжем

Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы британского чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, поделился ожиданиями от поединка своего клиента с украинцем Александром Усиком. Поединок пройдёт 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм".

"Думаю, Усик никогда не станет полноценным супертяжем. С точки зрения габаритов — точно. Но он всегда будет очень хорошо подготовлен. Любому бойцу нужно время, чтобы освоиться в этой весовой категории.

Должен сказать, что Джошуа было бы намного проще победить Усика полтора года назад. Теперь Александр провёл поединок против настоящего тяжеловеса Дерека Чисоры. Это дало ему возможность понять, что нужно делать в тяжёлом весе. Но Энтони — зверь другой породы. Он хороший большой боец, который всегда побьёт хорошего маленького бойца. Я считаю, что Джошуа победит. Это будет сложный бой, но Джошуа нокаутирует Усика", – цитирует Хирна TalkSPORT.