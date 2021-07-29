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Уоррен: Единственный человек, который может победить Фьюри, – это сам Фьюри

Бокс
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Промоутер считает своего боксера лучшим

Уоррен: Единственный человек, который может победить Фьюри, – это сам Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

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Промоутер Фрэнк Уоррен поделился мнением о предстоящем поединке между обладателем титула WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

"Это бой, в котором Фьюри не может позволить себе промахнуться. Я много думал об этом поединке. Это поединок, в котором Тайсон не имеет права на ошибку.

Единственный человек, который может победить Фьюри – это сам Фьюри. Так что если он будет в хорошей форме, будет сосредоточен, то легко справится с Уайлдером", – сказал Уоррен.

Бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября. Изначально поединок был запланирован на 24 июля, но его перенесли из-за коронавируса у Тайсона.

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В статье: Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен
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Источник:
Sports.ru

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