Джо Джойс хочет боя с Чисорой

Британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) рассказал о возможном бое с Дереком Чисорой.

"Если Чисора хочет, я здесь. Я вызывал его очень рано в своей карьере, но он никогда не хотел драться. Если он хочет драки – он может ее получить. Я хочу оставаться активным, я не побежден и готов снова выйти на ринг.

Не знаю, чувствую ли я боль так же, как и все остальные. Может быть, потому, что я вырос на регби, я привык ко многим грубым и жестким вещам. Я тренируюсь для этого и полагаю, что мой сильный подбородок и способность держать удар – это дар, данный богом вместе с моей выносливостью, над которой я работаю.

У меня есть много хороших качеств – возможно, не постоянная скорость – но мой тайминг, дистанция и работа ног хороши. Меня несколько раз останавливали в любителях, но только тогда, когда я не думал об этом, и был нездоров. Мне пару раз причинили боль, но ты учишься на этом опыте и не повторяешь тех же ошибок.

Против более сильных соперников и чемпионов мира я поднимусь на новый уровень. Эй Джей и Фьюри на вершине, так что драться с ними будет непросто, но у меня есть свои преимущества, и хотя они могут ударить меня, я буду знать, что могу взять их и нанести им ответный удар, потому что я Джаггернаут", – сказал Джойс.