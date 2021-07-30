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Экс-соперник Ломаченко Кэмпбелл объявил о завершении карьеры
Ему всего 33 года
Олимпийский чемпион 2012 года и двукратный претендент на титулы в легком весе среди профессионалов Люк Кэмпбелл объявил об уходе из бокса, чтобы больше времени проводить с семьей.
Кэмпбелл в последний раз выходил на ринг в январе 2021 года, когда отправил в нокдаун раскрученного американского проспекта Райана Гарсию, но все же впервые в карьере потерпел досрочное поражение.
Вершиной боксерского пути Люка Кэмпбелла стал бой с Василием Ломаченко в августе 2019 года – британец проиграл единогласным решением судей и упустил шанс стать чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF.
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