Экс-соперник Ломаченко Кэмпбелл объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион 2012 года и двукратный претендент на титулы в легком весе среди профессионалов Люк Кэмпбелл объявил об уходе из бокса, чтобы больше времени проводить с семьей.

Кэмпбелл в последний раз выходил на ринг в январе 2021 года, когда отправил в нокдаун раскрученного американского проспекта Райана Гарсию, но все же впервые в карьере потерпел досрочное поражение.

Вершиной боксерского пути Люка Кэмпбелла стал бой с Василием Ломаченко в августе 2019 года – британец проиграл единогласным решением судей и упустил шанс стать чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF.

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