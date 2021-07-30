Последний соперник Беринчика завершил карьеру после боя с украинцем

Российско-ирландский боец смешанных единоборств Артём Лобов завершил карьеру, пишет инсайдер Ариэль Хельвани в своём блоге.

34-летний Артём Лобов провёл 30 боёв в смешанных единоборствах, одержав в них 13 побед и потерпев 15 поражений. Один бой завершился вничью, а ещё один признали несостоявшимся. После этого он выступал в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC, где у него две победы и одно поражение.

В последнем поединке Лобов проиграл украинскому боксёру-профессионалу Денису Беринчику в поединке на голых кулаках. Поединок проходил в рамках турнира по кулачным боям в Киеве. Бой был остановлен в четвёртом раунде углом Артёма Лобова.