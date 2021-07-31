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Джо Джойс: Я смогу затянуть Джошуа в глубокие воды и утопить

Бокс
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Грандиозные планы ...

Джо Джойс: Я смогу затянуть Джошуа в глубокие воды и утопить

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Британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) рассказал о своих отношениях с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и прокомментировал возможный бой против чемпиона мира. Его слова цитирует SkySports:

"Я годами не общался с Джошуа, даже не пытался. Он мой коллега по британской сборной, но вскоре мы можем подраться. Джошуа всегда был на шаг впереди, а я постоянно находился на заднем плане. Теперь я прокладываю свой путь наверх, так что вскоре я должен бросить ему вызов. Если у вас одинаковый вес, то, вероятно, вы будете драться. Всегда нужно держать эту мысль в голове. За эти годы у нас были отличные и очень конкурентные спарринги, так что это будет чертовски хороший бой, если он этого захочет.

Конечно же, я не выйду и не стану обмениваться с ним ударами, потому что он опасен, когда размахивает своими большими руками. Ты не захочешь пропустить один из ударов Джошуа. Мне бы прошлось гораздо больше действовать с точки зрения тактики.

Бой всегда состоит из двух частей. Это долгий поединок, так что я бы мог затащить его в глубокие воды и утопить. Я склонен принимать много ударов, и если он будет доносить мощные попадания, то с обеих сторон пойдут рискованные обмены. Я уверен, что тоже смогу донести что-то тяжелое" - сказал он.

Напомним, что ранее инсайдер рассказал о дате и сопернике для следующего боя Ломаченко.

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В статье: Энтони Джошуа Джо Джойс
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