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Что он с ней вытворяет: Усик показал мастерство в обращении с гирей. Видео

Бокс
(2 голосов)

Украинец тренируется

Что он с ней вытворяет: Усик показал мастерство в обращении с гирей. Видео

UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) продолжает подготовку к бою против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Видео с очередной тренировки наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинец Романчук выиграл серебро на ОИ 2020.

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В статье: Александр Усик
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