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Что он с ней вытворяет: Усик показал мастерство в обращении с гирей. Видео
Украинец тренируется
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) продолжает подготовку к бою против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Видео с очередной тренировки наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее украинец Романчук
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