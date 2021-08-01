Тренер Кличко: Есть надежда, что Хижняк пробьется дальше и завоюет золотую медаль

Бывший тренер легенды мирового бокса Владимира Кличко, Сергей Городничев прокомментировал выступление Александра Хижняка в 1/4 финала Олимпийских игр 2020. Соответствующее обращение он разместил на своей странице в You-Tube:

"Красавчик, хочу поздравить его с выходом в полуфинал. Он будет боксировать с филиппинцем и уже гарантировал себе бронзовую медаль. Так что все хорошо, слава Богу, что хоть в боксе все сдвинулось с места и у нас уже есть надежда, что Александр Хижняк пробьется дальше и завоюет золотую медаль.

Александр с первого раунда выскочил и начал в своей манере резко атаковать своего соперника. Парень, конечно, ожидал, что Хижняк на него побежит, и решил его расстреливать на дистанции, бить отходах, на встречу. Но Сашу остановить невозможно, он включился и двойками начал засаживать, атаковать, ни шагу назад, постоянно вперед.

Тот продержался немного, сопротивлялся. Второй раунд Саша выскочил, сразу включился и начал бить соперника. Смотрю доминиканец подсел, устал, начал его клинчевать. Саша во втором раунде просто его разорвал, наглухо, красавчик. Хотелось бы добавить разнообразия - больше снизу, почки, уклоны. Ну у него такая тактика, он сам выбрал так боксировать" - сказал он.