Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Кличко: Есть надежда, что Хижняк пробьется дальше и завоюет золотую медаль
Комментарий специалиста
Бывший тренер легенды мирового бокса Владимира Кличко, Сергей Городничев прокомментировал
"Красавчик, хочу поздравить его с выходом в полуфинал. Он будет боксировать с филиппинцем и уже гарантировал себе бронзовую медаль. Так что все хорошо, слава Богу, что хоть в боксе все сдвинулось с места и у нас уже есть надежда, что Александр Хижняк пробьется дальше и завоюет золотую медаль.
Александр с первого раунда выскочил и начал в своей манере резко атаковать своего соперника. Парень, конечно, ожидал, что Хижняк на него побежит, и решил его расстреливать на дистанции, бить отходах, на встречу. Но Сашу остановить невозможно, он включился и двойками начал засаживать, атаковать, ни шагу назад, постоянно вперед.
Тот продержался немного, сопротивлялся. Второй раунд Саша выскочил, сразу включился и начал бить соперника. Смотрю доминиканец подсел, устал, начал его клинчевать. Саша во втором раунде просто его разорвал, наглухо, красавчик. Хотелось бы добавить разнообразия - больше снизу, почки, уклоны. Ну у него такая тактика, он сам выбрал так боксировать" - сказал он.
Напомним, что ранее украинец Романчук
Популярное сейчас
- Официально: Андрей Шевченко покинул сборную Украины
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я
- Новый клуб Яремчука, победа Миная и провал Черноморца. Главные новости за 31 июля
- Джойс: Джошуа нокаутирует Усика
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО