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Стало известно, когда Ломаченко и Лопес могут провести реванш

Бокс
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Придется подождать

Стало известно, когда Ломаченко и Лопес могут провести реванш

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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прояснил ситуацию с реваншем между абсолютным чемпионом мира Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и Василием Ломаченко (15-1, 11 КО).

"Реванш Лопес vs Василий Ломаченко в сентябре? Это реально, но, скорее всего, так не получится. У Лопеса жене скоро рожать первенца, вряд ли он сможет сконцентрироваться на подготовке к бою.

У нас для Ломаченко уже забронирована крутая дата в декабре. А его реванш с Лопесом состоится, скорее всего, в первой половине 2022 года. Да, я очень сильно хочу сделать реванш", - сказал Арум.

Ожидается, что перед реваншем Теофимо Лопес проведет бой с Джорджем Камбососом, а Василий Ломаченко встретится с Ричардом Комми.

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес
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