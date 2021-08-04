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Экс-соперник Усика отметился шикарным нокаутом. ВИДЕО

Бокс
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Это было красиво

Экс-соперник Усика отметился шикарным нокаутом. ВИДЕО

Новина українською

Американский супертяжеловес Майкл Хантер (20-1-1, 14 КО) в Нью-Йорке в четвертом раунде нокаутировал Майка Уилсона (21-2, 10 КО).

Бывший соперник Александра Усика и Александра Поветкина в контратаке потряс Уилсона тяжелейшим ударом правой. Даже удивительно, как соперник Хантера поднялся на ноги, но никаких шансов продолжить бой у него не было.

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В статье: Александр Усик Майкл Хантер
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