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Экс-соперник Усика отметился шикарным нокаутом. ВИДЕО
Это было красиво
Американский супертяжеловес Майкл Хантер (20-1-1, 14 КО) в Нью-Йорке в четвертом раунде нокаутировал Майка Уилсона (21-2, 10 КО).
Бывший соперник Александра Усика и Александра Поветкина в контратаке потряс Уилсона тяжелейшим ударом правой. Даже удивительно, как соперник Хантера поднялся на ноги, но никаких шансов продолжить бой у него не было.
Lights out.— Triller Fight Club (@trillerfight) August 4, 2021
This is just the beginning. Welcome to the #TrillerVerz. Go to https://t.co/3fia6Fid87 to get in on the action! pic.twitter.com/Idutn1d24V
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