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Хижняк – в финале Олимпиады в Токио!
Как же это было напряженно!
фото - Reuters
Александр Хижняк в полуфинале Олимпийских игр в весовой категории до 75 кг встречался с вице-чемпионом мира из Филиппин Эумиром Марсьялем.
Полтавчанин провел бой в фирменном стиле – с постоянным прессингом и огромным количество выброшенных ударов. Марсьяль эффективно работал на контратаках и выгодно смотрелся для судей на фоне сумбурного Хижняка.
Перед последним раундом Хижняк проигрывал разделенным решением, но Александру удалось убедить судей в своем превосходстве.
29:28, 30:27, 28:29, 29:28, 28:29 – Хижняк шагает в финал Олимпийских игр, где его ждет бой с экс-украинцем Глебом Бакши или бразильцем Эбертом Консейсаном.
Александр Хижняк может стать четвертым олимпийским чемпионом в истории Украины после легендарных Владимира Кличко, Василия Ломаченко и Александра Усика.
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