Экс-украинец Глеб Бакши, который после оккупации Россией Крыма остался на полуострове и отказался от украинского паспорта, в статусе действующего чемпиона мира в полуфинале Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 75 кг со счетом 1:4 неожиданно проиграл бразильцу Эберту Консейсану.

Таким образом, Консейсан станет соперником украинца Александра Хижняка по финальному бою на Олимпиаде.

Финал Олимпийских игр в Токио в среднем весе между Хижняком и Консейсаном пройдет в субботу, 7 августа.

Стоит отметить, что на последнем чемпионате мира в Екатеринбурге 23-летний Эберт Консейсан завоевал бронзу.

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