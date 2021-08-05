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Драматичная победа Хижняка в полуфинале Олимпиады. ВИДЕО
Смотрим, как украинец пробивался в финал Олимпийских игр
фото - Reuters
Александр Хижняк в полуфинале Олимпийских игр в весовой категории до 75 кг со счетом 3:2 одолел вице-чемпиона мира из Филиппин Эумира Марсьяля.
Хижняк проигрывал перед решающим раундом, но перевернул ход боя в свою пользу.
В финале Олимпиады в Токио боксер из Полтавы встретится с бразильцем Эбертом Консейсаном.
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