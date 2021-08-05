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Драматичная победа Хижняка в полуфинале Олимпиады. ВИДЕО

Бокс
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Смотрим, как украинец пробивался в финал Олимпийских игр

Драматичная победа Хижняка в полуфинале Олимпиады. ВИДЕО

фото - Reuters

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Александр Хижняк в полуфинале Олимпийских игр в весовой категории до 75 кг со счетом 3:2 одолел вице-чемпиона мира из Филиппин Эумира Марсьяля.

Хижняк проигрывал перед решающим раундом, но перевернул ход боя в свою пользу.

В финале Олимпиады в Токио боксер из Полтавы встретится с бразильцем Эбертом Консейсаном.

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В статье: Александр Хижняк Бокс Олимпийские игры 2020
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