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Ломаченко рассчитывает получить реванш с Лопесом в декабре

Бокс
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Посмотрим, что произойдет

Ломаченко рассчитывает получить реванш с Лопесом в декабре

Новина українською

Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) в интервью своему YouTube-каналу рассказал, как продвигается вопрос с организацией реванша с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО), которому украинец проиграл единогласным решением судей осенью прошлого года.

"На октябрь должен был быть наш бой, но из-за коронавируса перенесли поединок с Камбососом на 11 сентября. Соответственно, бой 2 октября не состоится. Думаю, более реальная дата – декабрь.

Мы сейчас ждем Лопеса, как он отбоксирует. Я, в свою очередь, продолжаю поддерживать себя в форме. Может быть, мы проведем еще один поединок, чтобы не было простоя.

Важно ли для меня провести бой с Лопесом? Конечно. Очень хотелось бы, но, к сожалению, это не от меня зависит", - сказал Ломаченко.

Ранее в СМИ появилась информация, что Василий Ломаченко 11 декабря проведет бой в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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