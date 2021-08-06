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Ломаченко: Представлял ли я себе Накатани вместо Лопеса? Абсолютно не было такого
Василий поделился мнением о Теофимо Лопесе
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Василий Ломаченко поделился мнением о Теофимо Лопесе и его отце.
"Представлял ли я себе Накатани вместо Лопеса? Абсолютно не было такого. Я не знал, что Лопес-старший есть на этом поединке, и о них вообще не думал.
Вот тебе Лопесы во всей красе. Надо сегодня говорить это — мы будем говорить это. Направление ветра поменялось — давайте будем говорить это. Они не скрывают этого и говорят, что пришли сюда зарабатывать. Им нужны деньги. Сегодня я самый большой вариант для них, чтобы заработать денег.
В октябре должен был быть наш бой с Лопесом, но из-за коронавируса они перенесли поединок на 11 сентября. Соответственно, бой 2 октября не состоится. Думаю, более реальная дата — декабрь", — сказал Ломаченко в интервью на YouTube-канале LOMA Official TV.
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