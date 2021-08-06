Кэмпбелл: Ломаченко – это самый умелый и самый техничный боец

Британский легковес Люк Кэмпбелл (20-4, 16 КО) назвал лучшего боксера легкого веса.

"Я считаю, легкий вес, группа нынешних талантов в нем сейчас невероятна. Я также считаю, что в их лучший день они все потенциально могут побить друг друга.

Я верю в то, что Ломаченко – это самый умелый и самый техничный боец среди многих из них. Чувство дистанции, вариации ударов и углов – феноменальны.

Я верю, что Райан Гарсия – самый опасный боец из них. Его тайминг, его скорость, и мощь в обеих руках... Есть еще Хэйни, который очень талантливый боксер. Не похоже, что он несет в себе большую мощь, но он очень техничный боец и хорошо действует.

Джервонта Дэвис – очень сильный парень. Ему не хватает уоркрейта по сравнению с другими бойцами, с которыми я дрался. Если он тебя не нокаутирует, он потенциально проиграет по очкам.

Я считаю, Райан Гарсиа и Ломаченко – лучшие среди остальных", – сказал Кэмпбелл в интервью ютуб-каналу iFL TV.