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Василий Ломаченко: Хочу, чтобы Лопес одержал победу над Камбососом, а потом встретился со мной

Бокс
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Украинец попытается взять реванш

Василий Ломаченко: Хочу, чтобы Лопес одержал победу над Камбососом, а потом встретился со мной

Новина українською

Василий Ломаченко хочет, чтобы Тео Лопес в своем ближайшем поединке одержал победу над Джорджем Камбососом.

Это позволит украинскому боксеру выйти на реванш с Лопесом.

"У меня есть преимущество в весе 130 фунтов. Там и бои у меня поярче были, если сравнивать. И многие мне говорят - давай, спускайся весом ниже. Это не твой вес. Но я остаюсь в 135 и жду Лопеса".

"У него в сентябре бой против Камбососа, придется болеть за Тео, чтобы он победил, не получил травм и затем был наш поединок", - сказал Ломаченко.

Бой Ломаченко - Лопес может пройти в декабре или феврале.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
LOMA Official TV

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