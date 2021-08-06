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Василий Ломаченко: Хочу, чтобы Лопес одержал победу над Камбососом, а потом встретился со мной
Украинец попытается взять реванш
Василий Ломаченко хочет, чтобы Тео Лопес в своем ближайшем поединке одержал победу над Джорджем Камбососом.
Это позволит украинскому боксеру выйти на реванш с Лопесом.
"У меня есть преимущество в весе 130 фунтов. Там и бои у меня поярче были, если сравнивать. И многие мне говорят - давай, спускайся весом ниже. Это не твой вес. Но я остаюсь в 135 и жду Лопеса".
"У него в сентябре бой против Камбососа, придется болеть за Тео, чтобы он победил, не получил травм и затем был наш поединок", - сказал Ломаченко.
Бой Ломаченко - Лопес может пройти в декабре или феврале.
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