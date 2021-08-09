  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Инсайдер анонсировал бой Ломаченко с Комми
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Инсайдер анонсировал бой Ломаченко с Комми

Бокс
(1 голосов)

Реванш с Лопесом на паузе

Инсайдер анонсировал бой Ломаченко с Комми

TOP Rank

Новина українською

Авторитетный американский обозреватель Майк Коппинджер из ESPN сообщил, что переговоры по бою между Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) и Ричардом Комми (30-3, 27 КО) находятся в продвинутой стадии.

Как и ожидалось, бой Ломаченко пройдет 11 декабря в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Комми – еще один экс-соперник обидчика Ломаченко Теофимо Лопеса. В 2019 году боксер из Ганы нокаутом проиграл американцу и потерял титул IBF.

Василий Ломаченко в последнем бою в конце июня досрочно разобрался с японцем Масайоши Накатани.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Ричард Комми
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...