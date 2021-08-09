Инсайдер анонсировал бой Ломаченко с Комми

Авторитетный американский обозреватель Майк Коппинджер из ESPN сообщил, что переговоры по бою между Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) и Ричардом Комми (30-3, 27 КО) находятся в продвинутой стадии.

Как и ожидалось, бой Ломаченко пройдет 11 декабря в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Комми – еще один экс-соперник обидчика Ломаченко Теофимо Лопеса. В 2019 году боксер из Ганы нокаутом проиграл американцу и потерял титул IBF.

Василий Ломаченко в последнем бою в конце июня досрочно разобрался с японцем Масайоши Накатани.

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