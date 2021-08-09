Экс-чемпион мира рассказал, как Усику нужно драться с Джошуа

Экс-чемпион мира в среднем весе Энди Ли поделился своим мнением о громком бое между Энтони Джошуа (24-1, 21 КО) с Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Если бы я был на месте Усика, я бы пытался драться в быстром темпе и выбил Джошуа из его ритма, из его баланса, потому что как только ты осядешь напротив Джошуа – ты мишень. Так что ему нужно двигаться, двигаться, двигаться, и заходить с неудобных углов.

Я считаю, это его лучшая тактика. Двигаться, двигаться, использовать работу ног, заставить Джошуа выйти с его позиции, а потом атаковать.

Усик — это углы, хорошее передвижение в ринге, он может атаковать непредсказуемым способом. Временами он может смущать Джошуа. Но я просто считаю, что по разнице в размерах вам нужно выбрать фаворитом Джошуа", - сказал Ли.

Бой Джошуа – Усик пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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