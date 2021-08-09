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Спенс хочет отправить Пакяьо на пенсию
Посмотрим, что произойдет на самом деле
Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 КО) высказался о грядущем бое с Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).
"Я хочу отправить Пакьяо на пенсию, но при этом уважаю его за то, что принял этот бой, как настоящий боец.
Он мог выбрать в соперники какого-нибудь певца, бойца ММА или еще кого-нибудь, просто чтобы получить солидный чек. Но вместо этого он принял самый большой вызов в дивизионе", - говорит американец.
Пакьяо и Спенс выяснят сильнейшего на ринге 21 июля в Лас-Вегасе. Для филиппинского ветерана этот бой станет первым с июля 2019 года.
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