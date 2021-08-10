  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хирн поставил Усика выше Кличко
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хирн поставил Усика выше Кличко

Бокс
(1 голосов)

Сомнительный выбор

Хирн поставил Усика выше Кличко

Новина українською

Британский промоутер Эдди Хирн назвал Александра Усика (18-0, 13 КО) самым мастеровитым соперником в карьере чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

"Однозначно, Усик – самый мастеровитый соперник для Джошуа. Возможно, не самый опасный.

Мне нравятся такие бои для Джошуа, поскольку в них он может показать людям, насколько он хорош. Я верю, что Джошуа – лучший супертяжеловес в мире", - сказал Хирн.

Стоит напомнить, что в 2017 году Джошуа провел невероятно захватывающий бой с Владимиром Кличко, одолев украинца техническим нокаутом в 11-м раунде.

С Усиком Джошуа встретится 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Кличко Александр Усик Эдди Хирн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...