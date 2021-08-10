Хирн поставил Усика выше Кличко

Британский промоутер Эдди Хирн назвал Александра Усика (18-0, 13 КО) самым мастеровитым соперником в карьере чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

"Однозначно, Усик – самый мастеровитый соперник для Джошуа. Возможно, не самый опасный.

Мне нравятся такие бои для Джошуа, поскольку в них он может показать людям, насколько он хорош. Я верю, что Джошуа – лучший супертяжеловес в мире", - сказал Хирн.

Стоит напомнить, что в 2017 году Джошуа провел невероятно захватывающий бой с Владимиром Кличко, одолев украинца техническим нокаутом в 11-м раунде.

С Усиком Джошуа встретится 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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