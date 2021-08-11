  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Бой Спенс – Пакьяо отменен из-за травмы американца
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бой Спенс – Пакьяо отменен из-за травмы американца

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Очень жаль

Бой Спенс – Пакьяо отменен из-за травмы американца

фото - boxingscene.com

Новина українською

Как сообщает портал BoxingScene, чемпион IBF/WBC в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 КО) из-за серьезной травмы отказался от боя с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

У Спенса в понедельник обнаружили отслоение сетчатки в левом глазу. Сегодня в Далласе он должен перенести операцию. Ожидается, что американец сможет вернуться на ринг, но точные сроки еще неизвестны.

Вместо Спенса Пакьяо возобновит карьеру в бою с «суперчемпионом» WBA Йорденисом Угасом (26-4, 12 КО). К слову, этот титул Мэнни завоевал два года назад после победы над Китом Турманом.

Угас в андеркарде боя Пакьяо-Спенс должен был встретиться с аргентинцем Фабианом Майдана (18-1, 13 КО).

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мэнни Пакьяо Эррол Спенс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...