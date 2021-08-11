Бой Спенс – Пакьяо отменен из-за травмы американца

Как сообщает портал BoxingScene, чемпион IBF/WBC в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 КО) из-за серьезной травмы отказался от боя с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

У Спенса в понедельник обнаружили отслоение сетчатки в левом глазу. Сегодня в Далласе он должен перенести операцию. Ожидается, что американец сможет вернуться на ринг, но точные сроки еще неизвестны.

Вместо Спенса Пакьяо возобновит карьеру в бою с «суперчемпионом» WBA Йорденисом Угасом (26-4, 12 КО). К слову, этот титул Мэнни завоевал два года назад после победы над Китом Турманом.

Угас в андеркарде боя Пакьяо-Спенс должен был встретиться с аргентинцем Фабианом Майдана (18-1, 13 КО).

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