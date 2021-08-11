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Два украинца выступят на разогреве у Джошуа и Усика
Имена боксеров еще неизвестны
фото - boxingscene.com
Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма проведет бой с Александром Усиком (18-0, 13 КО).
Промоутер украинца Александр Красюк в Instagram сообщил, что в андеркарде поединка двух олимпийских чемпионов выступят два боксера из Украины.
На данный момент на разогреве у Джошуа и Усика еще нет ни одного подтвержденного боя.
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