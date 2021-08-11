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Два украинца выступят на разогреве у Джошуа и Усика

Бокс
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Имена боксеров еще неизвестны

Два украинца выступят на разогреве у Джошуа и Усика

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма проведет бой с Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Промоутер украинца Александр Красюк в Instagram сообщил, что в андеркарде поединка двух олимпийских чемпионов выступят два боксера из Украины.

На данный момент на разогреве у Джошуа и Усика еще нет ни одного подтвержденного боя.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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