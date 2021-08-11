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Кличко, Поветкин и еще 20 нокаутов от Джошуа. ВИДЕО
С этим парнем лучше не зевать
фото - Getty Images
Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма проведет бой с Александром Усиком (18-0, 13 КО).
Самое время напомнить, на что способны кулаки британского чемпиона. Это 22 нокаута от Джошуа, включая бои с Владимиром Кличко и Александром Поветкиным.
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