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Кличко, Поветкин и еще 20 нокаутов от Джошуа. ВИДЕО

Бокс
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С этим парнем лучше не зевать

Кличко, Поветкин и еще 20 нокаутов от Джошуа. ВИДЕО

фото - Getty Images

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Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма проведет бой с Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Самое время напомнить, на что способны кулаки британского чемпиона. Это 22 нокаута от Джошуа, включая бои с Владимиром Кличко и Александром Поветкиным.

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В статье: Владимир Кличко Александр Усик Энтони Джошуа
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