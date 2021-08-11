Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эксперт: Джошуа победит в бою с Усиком
Скоро всё узнаем
Известный американский тренер Абель Санчес поговорил о бое между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
"Я знаю, что Усик отличный боец, у него есть отличные инструменты, но я не считаю, что у него есть сила и удар, чтобы иметь дело с таким большим парнем, как Энтони Джошуа.
Считаю Джошуа также очень хорошим бойцом. Я думаю, он победит в бою. Энтони Джошуа будет слишком для Усика. Это может быть 12 раундовый бой, потому что Усик никогда не будет там, чтобы пропускать солидные удары", - отметил Санчес.
Усик и Джошуа выяснят сильнейшего 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Костышин: Понимаю, что нас будут критиковать в стране, но мы это заслужили
- Яремчук - о дебюте за Бенфику: Я счастлив. Это было невероятно
- Челси – Вильярреал. Превью и прогноз на матч Суперкубка УЕФА на 11.08.21
- Шесть случаев, когда украинцы приезжали в Великобританию и сносили местных боксеров
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО