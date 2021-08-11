Эксперт: Джошуа победит в бою с Усиком

Известный американский тренер Абель Санчес поговорил о бое между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Я знаю, что Усик отличный боец, у него есть отличные инструменты, но я не считаю, что у него есть сила и удар, чтобы иметь дело с таким большим парнем, как Энтони Джошуа.

Считаю Джошуа также очень хорошим бойцом. Я думаю, он победит в бою. Энтони Джошуа будет слишком для Усика. Это может быть 12 раундовый бой, потому что Усик никогда не будет там, чтобы пропускать солидные удары", - отметил Санчес.

Усик и Джошуа выяснят сильнейшего 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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