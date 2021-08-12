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Роб Маккракен вернулся к Энтони Джошуа и готовит его к бою с Усиком

Бокс
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Поединок запланирован на сентябрь

Роб Маккракен вернулся к Энтони Джошуа и готовит его к бою с Усиком

фото - boxingscene.com

Новина українською

Роб Маккракен, тренер чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), вернулся в тренировочный лагерь боксера.

Последние несколько месяцев Маккаркен пропустил из-за подготовки любительской сборной Великобритании к Олимпийским играм-2020.

Напомним, что бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.

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В статье: Энтони Джошуа Роб Маккракен
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