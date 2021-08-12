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Хэй в 40 лет возобновит карьеру боксера
Новый камбэк звезды прошлого
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй (28-4, 26 КО) планирует в ближайшее время вернуться на ринг.
Как сообщает издание Mirror, Хэй 11 сентября в Лос-Анджелесе может выступить на боксерском шоу компании Triller, а его соперником станет бывший партнер по тренировкам 38-летний Джо Фурнье (9-0, 9 КО).
Ожидается, что бой Хэя станет одним из главных событий андеркарда перед поединком Оскара Де Ла Хойи против бывшего чемпиона UFC Витора Белфорта.
Девид Хэй ушел из бокса в 2018 году после двух подряд поражений от Тони Беллью.
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