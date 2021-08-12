  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хэй в 40 лет возобновит карьеру боксера
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэй в 40 лет возобновит карьеру боксера

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Новый камбэк звезды прошлого

Хэй в 40 лет возобновит карьеру боксера

Новина українською

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй (28-4, 26 КО) планирует в ближайшее время вернуться на ринг.

Как сообщает издание Mirror, Хэй 11 сентября в Лос-Анджелесе может выступить на боксерском шоу компании Triller, а его соперником станет бывший партнер по тренировкам 38-летний Джо Фурнье (9-0, 9 КО).

Ожидается, что бой Хэя станет одним из главных событий андеркарда перед поединком Оскара Де Ла Хойи против бывшего чемпиона UFC Витора Белфорта.

Девид Хэй ушел из бокса в 2018 году после двух подряд поражений от Тони Беллью.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бокс Дэвид Хэй
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...