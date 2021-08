Спенс перенес операцию и предоставил доказательство

Обладатель двух титулов в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 КО) накануне в Далласе перенес хирургическое вмешательство по поводу отслоения сетчатки правого глаза.

Промоутерская компания Premier Boxing Champions опубликовала доказательства того, что Спенс действительно побывал на столе у хирургов.

Get well soon, champ! ???? pic.twitter.com/69vyROx2fJ