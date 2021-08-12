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Спенс перенес операцию и предоставил доказательство
Чтобы точно никто не сомневался
Обладатель двух титулов в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 КО) накануне в Далласе перенес хирургическое вмешательство по поводу отслоения сетчатки правого глаза.
Промоутерская компания Premier Boxing Champions опубликовала доказательства того, что Спенс действительно побывал на столе у хирургов.
Get well soon, champ! ???? pic.twitter.com/69vyROx2fJ— Premier Boxing Champions (@premierboxing) August 11, 2021
Из-за проблем со зрением у Спенса сорвался громкий бой с Мэнни Пакьяо. Теперь 21 августа вместо объединенного чемпиона филиппинец подерется с обладателем пояса «суперчемпиона» WBA Йорденисом Угасом (26-4, 12 КО).
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