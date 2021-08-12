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Беллью: Усик – лучший, с кем Джошуа когда-либо встречался на ринге

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Новая порция комплиментов от британца

Беллью: Усик – лучший, с кем Джошуа когда-либо встречался на ринге

Фото: instagram.com

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Бывший чемпион мира Тони Беллью снова высказался о бое между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Я говорил уже это. Усик – лучший боксер, с которому Джошуа когда-либо приходилось встречаться на боксерском ринге.

Без тени сомнений, Усик лучший боксер от природы. Потенциально это не самый сложный бой для Джошуа, потому что есть Тайсон Фьюри. Но можно ли назвать этот бой с лучшим боксером, с которым ему приходилось иметь дело? Да.

Усик выдающийся боксер. Насколько он хорош в техническом плане, с арсеналом ударов, которые у него есть. Лучшего боксера, чем Усик, Джошуа не встретит", - цитирует Беллью BoxingScene.

Усик и Джошуа встретятся 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тони Беллью
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