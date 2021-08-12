Хижняк: Хочу поблагодарить моего отца за тот уровень бокса, который я показал

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Александр Хижняк рассказал XSPORT.ua о том, как помог его отец в выступлении на Токио-2020.

"За тот уровень бокса, который я показал – хочу поблагодарить моего отца, который прошел со мной весь этот путь, поблагодарить Леонида Николаевича Лоивского, главного тренера сборной. Всем, кто нас поддерживал, всем благодарен.

Мы рады этой медали. Я доволен тем боксом, который нам удалось показать. Я чувствовал себя хорошо. Даже в последнем бою тем уровнем бокса, который я показал, я и вся моя команда довольны".

Напомним, Хижняк пока не знает, будет ли он переходить в профессиональный бокс.